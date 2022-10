Cessione Sampdoria, CEO di Console & Partners: “Momento delicato. La chiusura…”

Ci sono novità per quanto riguarda la cessione della Sampdoria . Dopo la richiesta di Al Thani riguardo la due diligence, ecco le parole di Francesco Console al sito clubdoria46.it. Il CEO di Console & Partners ed escrow agent per il fondo arabo ha spiegato quali sia, ad oggi, la situazione per la vendita del club blucerchiato.

"Siamo in una fase molto delicata e riservata. Abbiamo firmato dei patti di riservatezza che mi impedisce di entrare nei dettagli… Io sono l’escrow agent, la Console & Partners è l’advisor incaricato direttamente dal Qatar da Al Thani. La Toro Capital, un fondo di mercato, è il veicolo scelto", ha detto Console. "Io sono subentrato in quest’operazione da tre settimane, a trattativa già iniziata e in questo breve periodo abbiamo già fatto tantissimo lavoro e il dott. Vidal lo sa, siamo ad un punto importantissimo. La mia sensazione è la trattativa si chiuderà in maniera positiva per i tifosi e per una squadra così importante. Da questa parte c’è tutta la volontà a chiudere e lo sa anche il dottor Vidal".