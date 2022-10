Cessione Sampdoria, cessione vicina ad Al Thani? Il trustee amette: “L’offerta c’è”

Nella giornata di ieri sono tornate a circolare indiscrezioni rispetto ad un accordo dato addirittura per imminente con il gruppo Di Silvio/Al Thani per la cessione della Sampdoria. L'intermediario di Khalil Faleh Al Thani, che è appunto Di Silvio, che è rientrato da un viaggio a Cuba annunciando "un appuntamento epocale". Il gruppo ha già presentato nei giorni scorsi un'offerta da 40 milioni di euro per soddisfare i concordati di Eleven Finance e Farvem, ma per ora erano sempre mancate le garanzie bancarie legate all'offerta.