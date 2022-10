Cessione Sampdoria, chiusura in arrivo: attesi oggi i soldi di Al Thani

Oggi potrebbe decidersi il futuro della Sampdoria. Il 20 ottobre è la data indicata dall’intermediario Francesco Di Silvio per l’arrivo del bonifico da 40 milioni di euro sul conto escrow della banca Bper, in Lussemburgo. Il completamento del passaggio di denaro rappresenta la chiave per l’acquisto della società blucerchiata da parte dello sceicco Khalid Faleh Al-Thani. L’attesa in casa Samp cresce sempre di più.