Cessione Sampdoria, con Al-Thani spunta una nuova cordata: di chi si tratta

Potrebbero esserci delle novità per la cessione della Sampdoria. Accanto allo sceicco Faleh Khalid Al Thani sarebbe ora spuntato anche un partner. Si tratta di una cordata italiana che sarebbe capitanata dalla Console and Partners. A riportare la notizia è La Repubblica, che spiega come questa società di consulenza che si occupa di assistere aziende e imprese sul territorio italiano potrebbe diventare "socia" in questo affare per l'acquisizione del club di Genova.