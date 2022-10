Cessione Sampdoria, con Di Silvio c’è pure Vialli: spunta anche una prova

Continua a tenere banco in quel di Genova la vicenda della cessione della Sampdoria , tra blitz di Ferrero delle scorse ore e le voci sul gruppo Al Thani le indiscrezioni circolano all'impazzata nella città ligure.

In queste ore, però, Il Secolo XIX ha dato qualche aggiornamento sulla situazione. Ad oggi si rimane in attesa di un bonifico che possa dare il via al passaggio di consegne allo sceicco Al-Thani, con la dead line fissata a domani.