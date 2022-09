Cessione Sampdoria, Di Silvio: “Non voglio mostrare trofei, ma salvare il club”

SALVARE IL CLUB – "Caro Tedeschi, conosco bene la carriera di tutti. Facendo il mio mestiere so bene chi è lei, ma poco importa sia la mia che la sua carriera. Una cosa è certa, io ho messo in piedi tutto questo per salvare la Sampdoria mentre voi criticate e non valutate e neanche vi informate. Poi chiudo, sui palmares delle carriere di entrambi non voglio discutere perché parla da solo tutto quello che entrambi abbiamo fatto. Non voglio mostrare trofei, che né io né lei siamo qui per mostrare. Pensiamo alla Samp. A lei costa poco pensare alla Samp mentre a qualcuno costa parecchio".