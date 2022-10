Cessione Sampdoria, Di Silvio tira in ballo Vialli: “Amico e fratello di avventure”

Nessun tag, nessuna menzione, solo una Instagram stories con la foto di Ivano Bonetti e Gianluca Vialli . Così Francesco Di Silvio , produttore cinematografico, ha voluto nuovamente scaldare i cuori dei tifosi blucerchiati. L’attesa per la cessione della Sampdoria , tra date annunciate e superate, bonifici partiti e non ancora accreditati, si fa sempre più estenuante.

E sono proprio i tifosi a farsi mille domande sul perché il campione della Sampdoria non esca allo scoperto. Basterebbe una sua parola per mettere a tacere qualsiasi tipo di rumors in un senso o nell’altro. Di Silvio è sicuro che Vialli sarà nel progetto degli Al Thani alla Sampdoria e questo si evince dalla didascalia: "I miei amici e fratelli di avventura".