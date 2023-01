Cessione Sampdoria, Ferrero dice no ad un’offerta: l’indiscrezione

Ultime novità sul fronte cessione Sampdoria. Massimo Ferrero non vuole mollare la società blucerchiata. O meglio, la mollerà solo a determinate condizioni: le sue. Il suo obiettivo, adesso, è trovare un finanziatore che gli permetta di restare in sella per altri due anni alla guida del club. Per ottenere ciò, serve un prestito e Banca Sistema e Macquarie sembrano essere l’unica ipotesi per il Viperetta.