Cessione Sampdoria, il CdA incontra il trustee Vidal: i dettagli

Il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria ha chiesto tempi certi e chiarezza a Gianluca Vidal. Ieri, in tarda mattinata, Marco Lanna, Antonio Romei, Alberto Bosco e Gianni Panconi hanno incontrato il trustee a Milano e gli hanno significato che ora la trattativa è tempo che si chiuda in un modo o nell’altro. Al momento manca ancora il deposito dei 40 milioni di euro sul conto presso la filiale di Banca Bper. Senza quello il trustee non concederà la clausola della esclusività e per quanto riguarda l’ingresso in data room e la due diligence, non ancora iniziata, resta il problema irrisolto del “proof of funds”, l’evidenza dei fondi, mai consegnato.