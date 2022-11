Cessione Sampdoria, il trustee Vidal: “Contano solo i fatti. Aspetto i soldi”

Lo sblocco del finanziamento in favore dello sceicco Khalid Faleh Al Thani da parte di Banca Rothschild , per l'acquisizione della Sampdoria , è stato annunciato a gran voce da Francesco Di Silvio . Immediata la telefonata del produttore cinematografico a Gianluca Vidal , trustee incaricato della cessione del club blicerchiato. Intervistato da Il Secolo XIX, Vidal resta sulle sue posizioni e attende il versamento. Queste le sue parole:

"Anche a me hanno fatto delle telefonate piene di entusiasmo e, a voce, mi hanno comunicato l’esito positivo dell’incontro di Ginevra. Detto questo il mio ruolo è ben chiaro e l’ho spiegato più volte. Per me devono contare solo i fatti, non le parole. Se la domanda è, “ha ricevuto evidenza dei versamenti?”. La risposta è “no”. Potrebbero volerci un paio di giorni. Aspettiamo. Ormai siamo al “redde rationem”".