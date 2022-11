Cessione Sampdoria, il trustee Vidal: “Ho ricevuto la lettera di Al Thani”

"Ho ricevuto la lettera in francese. Chi la firma la manda. Se il contenuto sia veritiero non è argomento che può chiedere a me quale trustee: sino a quando non ho il conto a garanzia (escrow), ovvero una garanzia terza a prima richiesta emessa da un soggetto primario, per regolamento del trust l’offerta non è completa. Quindi non attiva per il trust!".