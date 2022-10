Cessione Sampdoria, la FIGC attende comunicazioni da Al Thani: i dettagli

La Sampdoria è reduce dalla sconfitta di ieri contro la Roma . La sconfitta di misura, 0-1, non ha permesso alla squadra di Dejan Stankovic di ottenere la prima vittoria in campionato per i blucerchiati. Il club ora però, oltre alle questioni di campo, si sta concentrando anche sulla questione riguardante il cambio di proprietà.

È iniziata ieri la settimana calda per il futuro della Sampdoria. È atteso per giovedì il bonifico dei soldi dello sceicco Faleh Khalid Al Thani sul conto escrow predisposto da Gianluca Vidal. Primo passo concreto, a cui dovranno seguire per forza altri depositi a garanzia dei debiti con le banche, verso il passaggio di proprietà. A ieri sera nessuna comunicazione è arrivata alla FIGC da eventuali soggetti acquirenti della Sampdoria, per cominciare ad avviare le relative pratiche burocratiche. L’attesa continua.