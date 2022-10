Cessione Sampdoria: la Figc monitora la situazione per un motivo

Le ultime news sulla cessione del club.

Redazione ITASportPress

Continua a tenere banco in casa Sampdoria la questione cessione. Non ci sono ancora grosse novità in merito se non quella delle "attenzioni" particolari della FIGC che starebbe monitorando la vicenda.

Sebbene la Federazione non abbia alcun ruolo nella trattativa per la vendita della società, sta monitorando il tutto in attesa del closing. È suo il compito di vigilare, una volta avvenuto il passaggio di proprietà, che l’acquirente rispetti le disposizioni previste.

In tal senso, chi comprerà la società, ovvero in questo caso lo sceicco Faleh Al Thani, dovrà depositare entro quindici giorni dall’acquisto la documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria. La solidità finanziaria dovrà essere confermata dall’attestazione di una o più banche italiane o straniere che confermino di intrattenere rapporti con l’acquirente e che i soldi siano legati alla sua attività di impresa o professionale. In tale ottica il ruolo della FIGC è appunto quello di osservare che tutto avvenga con le giuste procedure.