Cessione Sampdoria: la lettera di 35 tifosi Vip

L'iniziativa per la squadra blucerchiata.

Momento delicato per la Sampdoria sia in campo, con i risultati della squadra di mister Giampaolo che non arrivano, sia fuori con le vicende sulla cessione del club sempre all'ordine del giorno. In tale ottica, è arrivata una lettera a cuore aperto da parte di 35 tifosi Vip blucerchiati. L’iniziativa è stata promossa da Giorgio Mosci e Andrea Gais, presidente di Ignazio Messina &Co.e già azionista doriano ai tempi di Enrico Mantovani.

Di seguito il testo:

"La Sampdoria sta vivendo un periodo delicato della propria storia. Momento delicato soprattutto dal punto di vista societario, mai vissuto prima. Con grande professionalità c’è chi sta lavorando per trovare una soluzione che possa garantire la continuità della società, e quindi la sua attività sportiva, nella massima serie dove compete ormai da moltissimi anni. Sono lontani i tempi dei scendi e sali dalla serie cadetta conosciuti anche dopo i fasti dello scudetto. Ma pure negli anni più difficili la U.C. Sampdoria ha comunque sempre onorato il proprio ruolo e divertito i suoi tifosi.

Siamo pronti a sostenere il progetto della nuova Sampdoria da un punto di vista imprenditoriale o nelle nostre rispettive professioni, il che vuol dire quindi anche sportivo. Il presidente Marco Lanna ha dimostrato di avere intrapreso una strada giusta per garantire questa visione. Presidente Marco Lanna che auspichiamo e anzi invitiamo a chi sta valutando l’ingresso in Società a confermare nel suo ruolo non solo da un punto di vista formale ma assolutamente operativo. Lo sosteniamo con fermissima convinzione.

Questo potrà permettere ai futuri proprietari della Sampdoria di poter avere anche un connotato “locale”, che non sarà più quello che una volta contraddistingueva le proprietà di calcio, ma che in qualche modo potrà farne le veci. Siamo quindi a rappresentare, certi di non essere gli unici come firmatari (chi vorrà potrà aggiungersi con grande piacere), la disponibilità ad accogliere con entusiasmo chi con serietà, professionalità e spirito sportivo è interessato a svolgere questo importantissimo ruolo diventando il nuovo azionista della nostra amata Sampdoria.

Le firme: Marco Ansaldo Anna Azzarita Alberto Banchero Massimo Banchero Fabrizio Bertacchi Marco Bisagno Alfredo Breschi Carlo Cameli Stefano Cavallo Mauro Cosani Beppe Costa Angelo Della Valle Franca Fassio Francesco Fuselli Andrea Gais Andrea Gatti Claudio Andrea Gemme Fabio Gnecco Francesco Iluzzi Emanuele Messina Giorgio Mosci Roberta Oliaro Fabrizio Parodi Andrea Pericu Roberto Pesce Giovanni Queirolo Franco Ravano Paolo Ravano Ottavia Schiaffino Pierfranco Schiaffino Raffaella Schiaffino Corrado Tedeschi Carmine Vaccaro Francesco Vitali Roberto Zecchin".