Cessione Sampdoria, Novellino: “Non conosco Ferrero ma vedrei bene ritorno di Garrone”

Resta incerto il futuro della Sampdoria che tra risultati deludenti in campionato e questione cessione non sta certo vivendo un bel momento. A parlare del club blucerchiato è stato Walter Novellino a TMW Radio .

PARERE - "La Samp non può stare in quella posizione di classifica. Sono convinto che sia una squadra costruita per fare un campionato migliore", le parole di Novellino. "Le urla non bastano, manca lo spirito giusto. Stankovic non sta facendo male sul piano caratteriale, ma manca qualcosa sul piano tattico". Sulla cessione della Sampdoria poi: "Vedrei bene più che altro il ritorno di Garrone. È un tifoso della Sampdoria. Ferrero non lo conosco, fa sacrifici anche lui, ma sono un estimatore di Garrone".