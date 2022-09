Cessione Sampdoria, presidente Liguria Toti: “Vogliamo club solidi a Genova. Pronti a…”

Il politico ha parlato anche della lettera all'ANSA di Al Thani per il possibile acquisto della Sampdoria : "Il mio auspicio è avere due Club solidi nella città di Genova competitivi in termini sportivi", ha spiegato il presidente della Liguria.

Toti ha anche aggiunto che, sebbene la politica non si occupa strettamente di calcio, l'intenzione è di essere assolutamente collaborativi: "Cercheremo di sostenere ogni sforzo, anche se la politica non si occupa di calcio, per far sì che la Sampdoria trovi un acquirente", le parole riportate da Telenord.