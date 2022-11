Cessione Sampdoria, Romei: “Chi vuole acquistare il club sa cosa deve fare”

La Sampdoria è da poco scesa in campo contro la Fiorentina al Ferraris nel match delle 15. Nel pre partita, il vicepresidente blucerchiato Antonio Romei ha parlato della questione riguardante la cessione della società. Al momento la situazione pare anche da sbloccare e servirà tempo per il passaggio di proprietà. Queste le parole del dirigente ai microfoni di Dazn:

“La Sampdoria ha una sua struttura societaria ben delineata. Dobbiamo andare avanti in questa situazione particolare, ma non è un alibi per nessuno. C’è un processo di vendita, chi vuole comprare la Sampdoria sa cosa deve fare. Noi siamo solo spettatori”.