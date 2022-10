Cessione Sampdoria, Romei: “Il silenzio è d’oro. Si lascino lavorare i professionisti”

Nel corso della presentazione di Dejan Stankovic come nuovo allenatore della Sampdoria avvenuta ieri, c'è stato spazio anche per alcune parole a proposito della cessione della società blucerchiata.

A parlarne è stato il vicepresidente Antonio Romei che ha espresso il suo parere sull'argomento molto caldo di questi mesi sottolineando, però, come gli aggiornamenti quotidiani e le continue dichiarazioni riferite dai diretti interessati non siano salutari a portare a termine il tutto.

CESSIONE SAMPDORIA - "Anche noi, e parlo a nome del CdA, ripetiamo sempre lo stesso ritornello. Siamo solamente degli spettatori di questa vicenda", ha detto Romei sulla cessione della Sampdoria. "Vedo però che se ne parla troppo, tantissimo sui social. Sembra la trasmissione 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Quando una trattativa per sua natura ha bisogno di riservatezza. Le voci possono creare problemi e disturbi. Il silenzio è d’oro, che si lascino lavorare i professionisti. Parlo da avvocato, in linea generale", ha concluso il vicepresidente blucerchiato.