Cessione Sampdoria, si attendono le dichiarazioni di Al Thani

Nel silenzio delle maggiori emittenti televisive a pagamento e dei quotidiani nazionali che si limitano a riportare i pochi aggiornamenti che ci sono, continua a tenere banco la cessione della Sampdoria . Dall’estero rilanciano le ANSA e le dichiarazioni rilasciate alla stampa italiana da Francesco Di Silvio , intermediario che sta curando l’affare per Faleh Al Thani .

Per oggi è attesa una comunicazione importante, così era stato annunciato nelle scorse settimane, da parte della famiglia Al Thani. Attesa anche la conferma da parte di Gianluca Vidal degli avvenuti trasferimenti di denaro. In questa fase, mancando parte della documentazione che la banca Al Masraf non ha voluto produrre, saranno fondamentali i controlli anti riciclaggio, obbligatori quando si parla di trasferimento di denaro ingenti dal Qatar all’Italia.