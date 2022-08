Cessione Sampdoria, spunta un altro acquirente dagli Stati Uniti

La Sampdoria , oltre alle questioni di campo, si sta concentrando dal punto di vista della cessione societaria. Come già detto in precedenza dal presidente Marco Lanna , per il passaggio di proprietà si dovrà aspettare, vista anche la difficoltà dell'operazione. I nomi degli acquirenti sono già noti, Cerberus su tutti, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo pretendente per l'acquisto.

Non c'è duqnue solo Cerberus, affiancato alla società londinese RedStone Capital. Oltre al private equity statunitense spunta la candidatura di un altro gruppo finanziario americano per l’acquisto della Sampdoria. Secondo indiscrezioni, si sarebbe infatti fatto avanti un player d’Oltreoceano, che starebbe valutando la struttura della possibile operazione sul club blucerchiato. Resta comunque in vantaggio la cordata formata da Cerberus e RedStone, che fino ad oggi hanno svolto la maggior quantità di lavoro per arrivare a formulare un’offerta per il club blucerchiato. Le manifestazioni d’interesse per il club sono arrivate in queste settimane alla banca d’affari Lazard e a Gianluca Vidal, il trustee incaricato di occuparsi della vendita.