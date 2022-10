Cessione Sampdoria, svolta Al Thani: c’è una richiesta

Momenti di grande tensione in casa Sampdoria per quanto riguarda le questioni legate alla cessione della società. Nelle scorse ore sono arrivate le parole di Gianluca Vidal, trustee incaricato della vendita del club che, di fatto, hanno rimandato tutto alla prossima settimana. "Per tutto il giorno sono stato in contatto con l’escrow agent Francesco Console. Mi ha detto che si stanno prolungando alcune tematiche bancarie e che stanno lavorando. Lavorano in particolare riguardo alla traduzione dall’arabo di alcuni documenti tecnicamente necessari per il trasferimento del denaro. Oggi mi dicono che dovrebbero essere pronti. Il bonifico? Si andrà alla settimana prossima".