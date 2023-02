Cessione Sampdoria, Vidal: “Momento ideale per trattare e trovare accordo”

Gli ultimi aggiornamenti sul club e la sua cessione.

Dopo essere riuscita a pagare gli stipendi secondo le scadenze, in casa Sampdorial'attenzione va di nuovo alle trattative per la cessione. In tal senso, il trustee Gianluca Vidal ha rilasciato a clubdoria46 delle interessanti dichiarazioni.

Cessione Sampdoria, parla Vidal "Adesso c’è un momento magico. Ci sono le condizioni ideali: abbiamo le misure di protezione, siamo in composizione negoziata secondo me è il miglior momento per poter trattare e discutere su un passaggio di proprietà. Questo secondo me è il miglior momento per trovare un accordo. Lo è perché la composizione negoziata agevola molto la sicurezza dei soggetti che vengono a trattare li copre. Non ci sono più rischi giuridici. Insomma oggi è un plus, non certo un malus questa valutazione

Ci sono dei soggetti nuovi in due diligence che stanno dimostrando interesse per la Sampdoria. Ci sono poi altre due cordate, una già diligence e l’altra in fase di apertura. Cordate italiane? Cordate italiane non ne ho viste alla finestra, sono sempre stranieri ad oggi. Anche perché stiamo guardando per le tematiche bond, che potrebbe essere un agevolatore, un acceleratore questo…