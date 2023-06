Chiesa, parla l’agente: “Mai chiesto ingaggio da 8 milioni alla Juventus”

Il futuro di Federico Chiesa è altro argomento che in casa Juventus si discute approfonditamente da settimane. Soprattutto da quando si è sparsa la voce della richiesta del calciatore di rivisitare il proprio contratto, portando l'ingaggio a 8 milioni di euro. Ma a smentire tutto ci ha pensato l'agente del calciatore Fali Ramadani tramite comunicato: "Smentiamo le voci riguardo una richiesta di otto milioni di euro avanzata dal giocatore per il rinnovo di contratto con il club Juventus FC". E ora? Certo, se non dovesse partire quest'estate i bianconeri si troveranno costretti a rinnovare il contratto dell'ex Fiorentina, in scadenza a giugno 2025. Ma a quali cifre?