Chiesa si confessa: “Ho odiato le stampelle”

"Dopo l’intervento sono stato con le stampelle sei settimane. È come se non avessi mai lasciato l’ospedale perché nelle piccole cose dovevo avere l’aiuto di qualcuno. Quando ho mollato le stampelle è stata una liberazione, non le sopportavo più".

Nei ricordi di Chiesa, oltre all'"odio" per le stampelle, anche la gioia di tornare a far parte della squadra e degli allenamenti. Anche a fare il torello, una delle cose spesso meno apprezzate dai giocatori.

"È stato divertente, ti diverti a non farla prendere a quelli nel mezzo. Mi sentivo talmente parte del gioco che non ho pensato all’infortunio. I compagni mi prendevano in giro dicendomi ‘ecco chi è tornato, il redivivo’. Ho due pensieri prima del rientro in campo: andrà tutto bene? Ho fatto tutto quello che potevo fare per tornare ai miei livelli".