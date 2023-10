Christillin sul caso Pogba: “La parola fine sulla sua avventura in Italia”

"Una grandissima tristezza, anche umana. Questo ragazzo sta soffrendo, ha fatto cose che non doveva fare, c'è stato anche un ambiente di amicizie e di famiglia che non hanno reso le cose più facili e semplici. La serenità di cui avrebbe avuto bisogno certamente non l'ha trovata né in famiglia né nella sua cerchia di amici. È una pagina che al momento si chiude, lui ha trent'anni, non è che la vita finisce lì, ma è una gran tristezza per lui. Gli facciamo gli auguri umanamente, speriamo si riprenda. Calcisticamente, credo sia la parola fine per la sua storia in Italia".