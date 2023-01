Serie A, squadre che puntano sui giovani: podio con sorpresa

Il CIES (International Centre for Sports Studies) ha come di consueto analizzato 417 squadre di 27 campionati europei ed ha stilato una classifica dei club che danno maggior spazio ai giovani del proprio vivaio.

Nell'analisi sono state tenute in considerazione la percentuale di minuti giocati da quei calciatori formati nella società, quindi presenti da almeno tre anni fra i loro 15 e 21 anni. Al primo posto della classifica c'è la Roma col 17,8% grazie all'impiego di 4 calciatori. Al secondo posto spazio alla 'solita' Atalanta, abituata da anni a lavorare ottimamente con giovani pronti a debuttare tra i grandi. Per la Dea la percentuale è del 16,6, rappresentata da 5 calciatori. A sorpresa, sull'ultimo gradino del podio c'è la Juventus. Soporattutto per necessità, Allegri ha buttato nella mischia diversi talenti del vivaio, che hanno portato la percentuale al 10,4. Tra questi, su tutti, Miretti, Fagioli, Iling Jr e Soulè.