Cioffi, la rivelazione: “Ecco a cosa ho preferito l’Udinese”

Un punto per l'allenatore bianconero tornato in panchina dopo l'esperienza all'Hellas Verona. In conferenza stampa arriva anche un retroscena

L'Udinese ha ottenuto un punto nella sfida contro il Monza giocata all'U-Power Stadium. La rete di Lorenzo Lucca ha firmato il pareggio e permesso ai bianconeri di salire a sette punti in classifica. Inizia così, con un 1-1, la Second aavventura bianconera di Gabriele Cioffi. Il nuovo allenatore dell'Udinese ha così parlato al termine della sfida: "Soddisfatto del punto? Ho visto quello che piace vedere a me. Sono soddisfatto del punto anche se forse potevamo fare anche qualcosa in più. La mia squadra sa giocare a calcio, ci sono interpreti di qualità e esterni di gamba. Ci sono delle qualità, dobbiamo giocare a calcio. ".