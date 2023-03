Samp, nasce il ‘Club Luca Vialli e BobbyGol’: “Incarniamo i valori dello sport”

Il “Club Luca Vialli e BobbyGol”, inaugurato della giornata di oggi, avrà il compito di portare in giro per il mondo, non solo agli amanti del calcio, la bellezza e le peculiarità della Liguria. Il nome è chiaramente legato allo scudetto della Sampdoria del campionato 1990/1991, segnato dall’affiatamento dentro e fuori dal campo di Gianluca Vialli e Roberto Mancini: due calciatori ma, soprattutto, due uomini legati per sempre da un rapporto di fraterna amicizia che, a distanza di più di 30 anni da quell’impresa, sublima i valori più profondi del calcio e dello sport in generale: rispetto, gioco di squadra, passione.