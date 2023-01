Cobolli Gigli: “Juventus? Agnelli ha fatto male a circondarsi di una serie di persone”

Il commento dell'ex patron bianconero dopo la penalizzazione.

Intervenuto a Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport, l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della situazione del club bianconero dopo la penalizzazione di 15 punti ricevuta a seguito del caso plusvalenze.

"Dovessi incontrare Agnelli, gli tirerei le orecchie? Le orecchie non so se le troverei in mezzo a tutta quella barba, quindi lascerei stare. Lo ringrazierei per quello che ha fatto nei primi anni della Juve, per gli scudetti vinti, anche grazie all'aiuto di Marotta. Gli direi che ha fatto male a circondarsi di una serie di persone", ha detto senza giri di parole Giovanni Cobolli Gigli.

Facendo riferimento a Calciopoli: "La storia si ripete? Si ripete il fatto che la Juventus sia soggetta a delle penalizzazioni ma gli argomenti sono diversi completamente. Calciopoli investigava sui rapporti non sani con gli arbitri. Qui si parla di plusvalenze. Aspettiamo anche per capire come mai solo la Juventus ha avuto 15 punti di penalizzazione e le altr eno. Non che io voglia le altre squadre penalizzate ma ci sono discrepanze". "Poi ci sono altre cose non piacevoli da sentire: il discorso sugli stipendi tocca anche il penale, in attesa che la Uefa si pronunci. Il nuovo cda della Juve è sicuramente investito da diverse problematiche molto difficili. La cosa più preoccupante riguarda la manovra stipendi, perché potrebbe esserci un discorso di falso in bilancio".

Ma le brutte notizie non sono finite dato che potrebbe esserci ora anche l'intervento della Uefa: "Cosa aspettarci? Un atteggiamento rigido della Uefa. Evelina Christllin, membro del consiglio FIFA in quota UEFA e tifosa della Juve, ha detto che è una botta pesante, che bisogna ripartire a testa bassa, ma anche lei ha fatto presente che sono state fatte una serie di cose che l'hanno indotta a prendere le distanze dalla dirigenza della juve. Quindi è chiaro che sono state fatte delle cose che non dovevano essere fatte e che è mancata una persona importante come Marotta. Non voglio divinizzarlo, ma era in grado di gestire bene il settore sportivo".