Collezione Panini Calciatori 2022-2023: per la prima volta anche le donne

Si è svolta oggi, presso la sede della Lega Serie A di Via Rosellini a Milano, la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione Panini ‘Calciatori 2022-2023’. Sono tante le novità per l’album che da oltre sessant’anni alimenta la passione milioni di italiani, una in particolare: per la prima volta Panini dà spazio a tutta la Serie A Femminile inserendo le figurine delle calciatrici nella Digital Collection.

Le figurine delle giocatrici che militano nel massimo campionato potranno essere ottenute tramite un codice presente all’interno delle bustine ‘Calciatori 2022-2023’. Per ottenere la bustina, con cinque figurine virtuali della Panini Digital Collection Serie A Femminile, è necessario collegarsi al sito https://digitalcollection.mypanini.com/ oppure scaricare la app «MyPanini Digital Collection», disponibile gratuitamente in tutti i principali store. All’interno della bustina virtuale ci possono essere figurine mancanti o doppie, esattamente come per la collezione fisica, che potranno essere “incollate” sull’album o scambiate. Ogni squadra ha tre pagine dedicate e 23 calciatrici in figurina nel tradizionale mezzo busto Panini. Il collezionista, una volta completato il proprio album digitale, avrà diritto ad acquistare la versione fisica, un box contenente la Raccolta Completa Album con le 230 figurine.