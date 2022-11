Colombo porta in vantaggio il Lecce, poi l’Udinese pareggia con Beto

Pareggio per 1-1 tra Udinese e Lecce nell'anticipo della 13a giornata di Serie A. Una gara che entrambe le squadre in momenti diversi del match hanno provato a vincere ma alla fine il risultato di parità è resistito fino al 95'. Un punto di qualità con un bel primo tempo del Lecce e poi nella ripresa una grande reazione dell'Udinese. Per i pugliesi Colombo trova il vantaggio e Gallo colpisce un palo. Nella ripresa arriva la risposta friulana con Beto che trasforma in rete un tiro cross di Success. Nel finale diverse occasioni da entrambe le parti ma il risultato resta di parità. Il Lecce aggancia lo Spezia a 9 punti.