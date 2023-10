Colpani apre, Lucca la pareggia: Monza-Udinese termina in parità

All'U-Power Stadium, il Monza non va oltre l'1-1 contro l'Udinese. La squadra brianzola, allenata da Raffaele Palladino, è passata in vantaggio grazie alla rete di Andrea Colpani al ventisettesimo minuto. Nella ripresa, però, è arrivata la rete del pareggio firmata da Lorenzo Lucca. I bianconeri, che hanno ritrovato Gabriele Cioffi in panchina, pareggiano così la quarta partita di fila. Con questo pareggio, il Monza sale così a 13 punti in classifica. L'Udinese, invece, sale a 7 punti e occupa la diciottesima posizione.