Con due gol nella ripresa l’Empoli batte la Cremonese

Successo importantissimo in chiave salvezza per l'Empoli che al Castellani ha battuto la Cremonese. Parte bene la squadra toscana ma gli uomini di Alvini escono con l'andare dei minuti. Vicario salva più volte la porta di casa. Nella ripresa, Cambiaghi appena entrato, dopo 15" sblocca il match. La Cremonese si espone al contropiede e viene punita per la seconda volta da Parisi. L'Empoli sale a 17, Cremonese terzultima con 7 punti.