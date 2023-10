Conte sul futuro: “Per adesso mi godo la famiglia. Possono succedere tante cose”

L'allenatore, attualmente libero, ha parlato del proprio futuro durante l'evento "Together, a black and white show"

LE PAROLE DI CONTE - Presente all'evento "Together, a black and white show", che celebra i 100 anni della presidenza Agnelli alla Juventus, Antonio Conte ha così parlato del suo futuro: “Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa quando mi sono fermato col Tottenham. Poi di base c’è la volontà di riposare e godermi la famiglia, ma nel percorso possono succedere tantissime cose, in questo momento penso a godermi questa atmosfera”. E alla domanda sul Napoli ha concluso: "Bisogna avere sempre grande rispetto ed educazione, assolutamente: godiamoci questa serata magnifica”.