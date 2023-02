Costacurta contro Allegri: “Lui dice ca**ate non noi”

L'ex difensore del Milan, mentre si commentava appunto la situazione dei bianconeri e del tecnico, ha rincarato la dose: "A me non piace come gioca la Juve, ma credo abbia un grande allenatore. A parte l'episodio dell'altro giorno, perché noi ci siamo passati sopra, ma le cazzate le ha dette lui, non le diciamo noi tanto che abbiamo tirato fuori i numeri. E quindi c'è modo e modo di rispondere alle persone. E questa è la parte fondamentale".