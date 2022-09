Costacurta non è convinto dall’Inter: “Il Torino ha fatto la gara per 70 minuti”

Vince l'Inter nell'anticipo del sabato di campionato contro il Torino valido per la sesta giornata di Serie A. Dopo la sconfitta nel derby e il k.o. in Champions League contro il Bayern Monaco nella prima uscita del girone, ecco arrivare una vittoria, sofferta, ma che dà un po' di respiro a tutto l'ambiente. Un successo che, però, non ha convinto del tutto e che ha generato diversi commenti.