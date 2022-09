Cremonese, Alvini: “Messa da parte la nostra identità per un punto importante”

"Oggi per noi è un risultato significativo, il primo punto di questo campionato. Va accettato con grande entusiasmo, ci darà consapevolezza. Noi siamo un corpo unico, una sola identità, dal mercato fino al campo. Fare il primo punto in Serie A è importante, me lo sono segnato sul mio taccuino. o comunico in maniera diretta: noi abbiamo un'identità chiara ma abbiamo perso alcune partite perché gli avversari avevano più qualità. Noi arriviamo abbastanza bene sulla trequarti avversaria, ma lì abbiamo bisogno di incidere di più. Attraverso il mio lavoro dobbiamo trovare il modo di fare più male. Per quanto riguarda la difesa, il clean sheet è importante, il segnale che stiamo facendo la cosa giusta. La Serie A è gioia pura e con il tempo sono certo che anche la Cremonese potrà giocare per la salvezza. Oggi c'era un po' d'ansia: non potevamo perdere 5 partite di fila. Oggi è stato un risultato significativo, lo ripeto. Oggi abbiamo fatto una partita più sporca, mettendo un po' da parte la nostra identità per portare a casa qualcosa. Ma questa è una squadra forte, che si meritava un risultato di questo tipo".