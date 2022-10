Cremonese, Alvini sfida la Sampdoria: “Grande rispetto ma vogliamo vincere”

Parla il tecnico verso il Monday Night di Serie A.

Vigilia di campionato per la Cremonese di mister Massimiliano Alvini che domani affronterà la Sampdoria nel Monday Night dell'undicesima giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato il match in conferenza stampa.

"Arriva una sfida importante e lo sappiamo, siamo pronti per affrontarla", ha esordito il tecnico. "Veniamo dal pareggio di La Spezia e dal passaggio del turno in Coppa Italia. Sappiamo dell'importanza della partita e ci manca sicuramente la vittoria, ma stiamo lavorando per poterci arrivare. Siamo lì attaccati e vogliamo rimanerci. Cosa ci manca per vincere? Daremo tutto per centrare questo obiettivo, la squadra è responsabile e anche noi vogliamo riuscire a vincere. Non rimprovero niente alla squadra da quel punto di vista".

Sulla Sampdoria: "Abbiamo grande rispetto per loro, penso sia la squadra pù esperta del campionato per età media e giocatori che conoscono la categoria. Ce la giocheremo consapevoli della loro forza, ma vogliamo mettere in campo il meglio di noi", ha detto Alvini.

Qualche dubbio sui singoli giocatori: "Portiamo avanti le situazioni di Chiriches e Radu che non sono convocati, in più vanno valutati Ciofani e Zanimacchia. Il primo sembra recuperabile, per Zanimacchia vedremo nel primo pomeriggio". "Ascacibar dall'inizio? Ci aspettiamo una crescita, penso che abbiamo gestito con intelligenza l'infortunio con cui è arrivato. In questo momento sta bene e il merito è dello staff medico".