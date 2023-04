Cremonese batte l’Empoli e si regala un sogno salvezza

Altri tre passi importanti della Cremonese che in questo campionato complicato sta cercando di dare tutto nel rush finale. I grigiorossi per la prima volta in stagione hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva battendo l'Empoli 1-0 e si regalano un sogno salvezza. Dopo il successo esterno contro la Sampdoria, allo Zini decide il sesto centro in campionato di Dessers al 4'. I padroni di casa mancano il raddoppio nella ripresa con Tsadjout e lo scatenato Sernicola, ma resistono agli assalti degli ospiti e portano a casa i tre punti. Finisce la striscia positiva di Zanetti dopo la vittoria con il Lecce e il pari con il Milan. Per la Cremonese impegno prossimo a Udinese.