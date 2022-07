Cremonese, cinque reti nel test contro il Fiorenzuola

Dopo le vittorie per 8-0 contro il Falco Albino e per 5-0 contro il Paradiso Lugano, nel pomeriggio di oggi alle ore 18 al Centro Soldi di Via Postumia, la Cremonese ha affrontato il Fiorenzuola, squadra che milita nel Girone B di Serie C, nella terza amichevole stagionale. La squadra di Alvini si è imposta col risultato di 5-0 sugli avversari: buona prestazione da parte dei grigiorossi che tengono la rete inviolata anche in questo terzo test precampionato. Cremonese in campo con Sarr tra i pali, Bianchetti, Chiriches e Vasquez in difesa, Baez, Castagnetti, Milanese, Valeri a centrocampo, con Tenkorand dietro a Gondo e Tsadjout in avanti.