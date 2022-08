Cremonese in difesa di Radu dopo l’errore: il messaggio sui social

Un errore gravissimo contro la Fiorentina per Ionut Radu, portiere della Cremonese, al debutto stagionale in Serie A con la nuova maglia. L'estremo difensore, non nuovo a certi "infortuni", ha di fatto regalato la vittoria alla Viola entrando in porta sul tiro-cross di Mandragora che ha sancito il trionfo della squadra di Firenze per 3-2.