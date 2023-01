Cremonese-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per il match di Serie A. della 20esima giornata.

Padroni di casa della Cremonese con maggiore piglio e certezze dopo l'arrivo di Ballardini che pare aver portato compattezza e il modo di fare punti. Punti che serviranno anche oggi contro l'Inter anche se mancheranno pedine fondamentali come Pickel, squalificato, e forse Dessers non al meglio. Okereke certo di una maglia. Con lui, forse, Ciofani. Nell' Inter di mister Inzaghi saranno Lautaro Martinez e Dzeko a giocare titolari. Lukaku ancora in panchina potrebbe entrare nella ripresa. Asllani chance dall'inizio al posto di Barella squalificato.

La gara odierna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: si potrà scaricare l'app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.