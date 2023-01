Cremonese-Juventus, le formazioni ufficiali

Cremonese-Juventus si gioca oggi alle ore 18:30. Squadre di nuovo in campo per il primo appuntamento ufficiale del nuovo anno in Serie A. Allegri sceglie Miretti alle spalle di Milik in attacco: Kean parte dalla panchina, così come Paredes. A destra c'è Soulé. Alvini manda subito in campo Alex Ferrari, arrivato pochi giorni fa dalla Sampdoria. In avanti il tandem offensivo Okereke-Dessers. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN alle 18.30, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky