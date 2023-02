Cremonese-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la 21^ giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Cremonese-Lecce si gioca oggi, sabato 4 febbraio 2023 alle ore 15 per la 21^ giornata di Serie A. Sfida molto importante per le due formazioni che potrebbe dire molto anche in ottica salvezza dato che ai padroni di casa soprattutto serve trovare punti preziosi.

Cremonese-Lecce, le ultime Momento decisamente particolari per entrambi i club. La Cremonese, ultima in classifica, è reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Roma (dopo aver eliminato anche il Napoli). Un cammino bellissimo che si scontra con la realtà della serie A e dell'ultimo posto. Ballardini dovrebbe puntare su Dessers e Okereke in avanti. Carnesecchi la saracinesca in porta.

Nel Lecce di mister Baroni la voglia di riprendersi dopo due sconfitte di fila. Per farlo si darà spazio probabilmente a Colombo in attacco con Di Francesco e Strefezza.

Probabili formazioni e dove vederla — Cremonese-Lecce si giocherà il pomeriggio di sabato 4 febbraio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 15.00.

L'anticipo del 21° turno di Serie A sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite), attivabile con un costo aggiuntivo sull'abbonamento.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; A. Ferrari, Chiriches, J. Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti, Pickel, Valeri; Dessers, Okereke.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Joan González, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.