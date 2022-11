Cremonese-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la 14^ giornata di Serie A.

Cremonese-Milan saranno in campo oggi, martedì 8 novembre per la 14^ giornata di Serie A. La formazione di Alvini sfiderà quella di Pioli nella penultima sfida di campionato prima della sosta per il Mondiale.

Dopo il punto conquistato contro la Salernitana, la Cremonese cerca altre prestazioni importanti e, possibilmente, punti in chiave salvezza. Gli ospiti del Milan , invece, dopo aver vinto contro lo Spezia non senza qualche patema, proveranno ad accorciare sulla vetta della classifica. Possibile spazio a Zanimacchia e Meité dietro Okereke nei padroni di casa. Diavolo che potrebbe, invece, puntare su Messias, De Ketelaere e Rebic alle spalle di Origi.

Probabili formazioni e dove vederla

Cremonese-Milan si giocherà martedì 8 novembre 2022 allo Stadio 'Giovanni Zini' di Cremona. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: si potrà scaricare l'app su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.