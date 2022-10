Cremonese-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la nona giornata di Serie A.

Padroni di casa della Cremonese reduci dalla sconfitta contro la Lazio e dal pari col Lecce. Troppo pochi i tre punti in classifica e un risultato contro gli azzurri potrebbe dare quello slancio in più per proseguire al meglio. Ospiti che comandano la classifica e che sperano di continuare ad incantare con risultati e prestazioni brillanti come l'ultima vista in Champions League contro l'Ajax. Possibile un po' di turnover tra gli azzurri.