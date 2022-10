Cremonese-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:30 per la gara di Serie A.

Cremonese-Sampdoria si gioca questa sera, lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 18:30 per l'undicesima giornata di Serie A. Sfida molto importante per entrambe le squadre che non navigano in zone serene di classifica. La squadra di Alvini vorrà ben figuare davanti al proprio pubblico, quella di Stankovic cercherà i tre punti dopo il trionfo in Coppa Italia ai rigori contro l'Ascoli.