Cremonese-Torino, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La terza giornata di Serie A di sabato si aprirà con il match tra la Cremonese e il Torino che si giocherà allo stadio Zini alle ore 18:30. Di fronte la squadra di Alvini e quella di Juric. La Cremonese torna a disputare una gara casalinga in Serie A per la prima volta dal 5 maggio 1996 (9610 giorni al calcio d’inizio). I grigiorossi sono imbattuti in casa contro il Torino in Serie A da tre partite. Alvini riparte dal 3-4-1-2, possibile che Bianchetti e Vasquez tornino titolari in difesa. Rientra Escalante dalla squalifica, ma mediana e attacco possono esser confermati. Il Torino risponde col 3-4-2-1 con Lukic in vantaggio su Linetty a centrocampo e Vlasic e Radonjic nel tridente con Sanabria.