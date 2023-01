Cremonese, un ex Genoa per la panchina se salta Alvini

Ultimo posto in classifica in Serie A con soli 7 punti ottenuti dopo 17 giornate giocate. Parliamo della Cremonese che potrebbe pensare ad un cambio di guida tecnica per provare a ribaltare le sorti della stagione. A rischio la panchina di mister Massimiliano Alvini che, nonostante la momentanea conferma, pare essere oggetto di discussione da parte dei vertici societari.