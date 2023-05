Crippa: “C’è mano di Diego su vittorie di Boca Juniors, Argentina e Napoli”

Massimo Crippa, ex azzurro e vincitore dello scudetto del 1990 e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte commentando il momento del Napoli: «E’ una grandissima emozione per me questo scudetto, ho vissuto come ai bei tempi la vittoria di un titolo per una città che lo aspettava da troppo tempo. Ha strameritato di vincere, sin dall’inizio è partito molto bene e ha vinto con 5 giornate di anticipo. Spalletti e i ragazzi hanno fatto una cosa fuori dal normale, in testa dall’inizio e anche alla fine, con un Mondiale in mezzo, reagendo in maniera eccezionale alla sconfitta di Milano a inizio 2023. Questo Napoli ha stradominato con una squadra giovane peraltro, nessuno si aspettava un exploit del genere dopo le cessioni della scorsa estate. C’è la benedizione di Maradona? Non è una casualità forse che ci sia la mano di Diego sulle vittorie del Boca Juniors, dell’Argentina e del Napoli. Il merito è tutto degli attuali protagonisti, però, e in questo momento il Napoli può aprire un ciclo, la squadra è giovane, se non andranno via giocatori importanti… Ma penso che il presidente voglia continuare su questa strada. Verrò presto a Napoli a godermi la città tutta azzurra»